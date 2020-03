Ženski posli

Ithmus / flickr

V Združenem kraljestvu si vsaka deseta ženska in dekle ne more privoščiti osnovnih higienskih izdelkov, kot so tamponi in vložki, ki tudi neobdavčeni še vedno niso dostopni brezdomkam ali begunkam. Šele popolnoma brezplačne in javno dostopne menstrualne potrebščine, kot je bilo pred kratkim izglasovano na Škotskem, odpravljajo menstrualno revščino, poleg tega pa vodijo tudi k normalizaciji in destigmatizaciji menstruacije.

Problematičen je tudi dostop do kontracepcije. Zaradi političnih in ekonomskih razlogov kontracepcija ni na voljo vsem ženskam, dodatno pa k politizaciji teme doprinašajo pregrete razprave o prenaseljenosti (preveč nas je) in demografski krizi (premalo nas je).

Vendar pri menstrualni in kontracepcijski revščini ne gre za štetje ljudi in demografijo. Poleg želje o nadzoru ženskega telesa gre vzrok iskati v ekonomski neenakosti, šibkih sistemih socialne varnostni ter ksenofobnih politikah, ki ločujejo družine na mejah in izključujejo drugačne.

