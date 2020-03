Janša proti Spieglu

Bodoči predsednik kritičen tudi do nemških medijev, oglasil se je tudi Chomsky

Noam Chomsky je o menjavi vlade v Sloveniji zapisal: »Upal sem, da bo Slovenija ostala dovolj civilizirana, da bo zavrnila te grozote, ki se razraščajo.«

© Wiki Commons

Noam Chomsky je eden najprepoznavnejših ameriških intelektualcev. Je svetovno znan lingvist, filozof, zgodovinar in aktivist. Je avtor več kot 100 knjig iz lingvistike, mirovništva ali politike. Poleg tega je tudi prijatelj slovenskega sociologa Rudija Rizmana. Rizman in Chomsky sta se spoznala v času protestov proti vojni v Vietnamu, med letoma 1969 in 1972, ko je Rizman poučeval na oddelku za sociologijo univerze v Harvardu. Od tedaj sta prijatelja in si občasno tudi dopisujeta.

Tako je bilo tudi ta teden. Nemški Spiegel je namreč objavil članek z naslovom »Slovenija bo orbanizirana«, v katerem je novinar zapisal, da bo v Ljubljani oblast kmalu prevzel zaveznik nacionalpopulističnega madžarskega predsednika Viktorja Orbána: »Tako se bo še ena nova EU-država premaknila na desno.« Janša, simbol slovenske demokratizacije proti komunističnim oblastnikom, se je preobrazil v avtoritarnega nacionalista, je zapisal avtor.

To je članek, ki ga je prebralo veliko Spieglovih bralcev po vsem svetu. Novinar je v članku Janšo označil za radikalca med evropskimi populisti, za slovenskega Trumpa, za nestrpneža, ki svojo politiko v zadnjih letih gradi na nestrpnosti do migrantov, tako kot jo je nekoč gradil na nestrpnosti do ostalih narodov nekdanje Jugoslavije. Zapisal pa je tudi, da ima njegova stranka celo povezave z identitarnim gibanjem. V Sloveniji morda ta stavek ni nič kaj presenetljiv, v Nemčiji, kjer je omenjeno gibanje prepovedano, pa je prijateljevanje z njimi na robu zakona.

V članku nastopa tudi Rizman, kot prvo podpisani pod pismom 75 slovenskih akademikov, ki so posvarili javnost pred Janševo vlado. Rizman je članek poslal tudi Chomskemu. »Upal sem, da bo Slovenija ostala dovolj civilizirana, da bo zavrnila te grozote, ki se razraščajo. Ne morem se upreti občutkom, ki sem jih imel v tridesetih letih,« mu je odgovoril leta 1928 rojeni Chomsky. Njegov odgovor ni nenavaden, Chomsky ima z neobičajnimi stvarmi v Sloveniji že izkušnje. Leta 1994 je namreč Rizmanu nekdo odprl pisemsko pošiljko, ki mu jo je iz ZDA poslal slavni lingvist.

Rizman je komentar o Janši objavil z dovoljenjem avtorja, objavo pa je zasledil tudi bodoči premier Janez Janša, ki se kot kak Trump na Twitterju ponovno ni mogel upreti svojemu cinizmu. Odgovoril je, da je Spiegel »že desetletja neuradno glasilo nemških socialistov in da zaradi izgubljenega stika z realnostjo tone skupaj z njimi v pozabo«. Odziv Janeza Janše je povsem »orbanovski«, saj bi tudi Madžarska najraje urejala medije v drugih državah, zdaj, ko je svoje doma že uredila.

Po drugi strani pa ta kratki stik napoveduje tudi odmeve, ki bi jih lahko čez leto in pol po EU imelo Janševo predsedovanje uniji.