Vohuni od starega veka do digitalne dobe

POSEBNA ŠTEVILKA MLADINE

Jutri ne zamudite tudi posebne številke Mladine o vohunih! Od starega veka do digitalne dobe. Sunzi, Mata Hari, Kante, Hacin, Sorge, Vauhnik, Snodwen, Smiley, Bond, ... Za koga so delali? Kakšna so bila njihova ozadja?

Zgodovina vohunstva nam razkriva, da bi se lahko številne zadeve, vključno z vojnami, brez vohunov odvile neprimerno slabše. Ta dejavnost je res čudna zmes. Posebna izdaja Mladine je poskus, da bi jo bolje razumeli in poznali.

Od 13. marca na prodajnih policah!

