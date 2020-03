L'état, c'est moi

Poslanci ruskega parlamenta so potrdili predlog ustavne spremembe, ki bo Putinu omogočala, da ostane predsednik tudi po koncu zdajšnjega mandata. Ob zelo verjetni ponovni izvolitvi bi tako lahko predsedoval do leta 2036.

Če nas v Rusiji tak scenarij niti ne preseneča, se na drugi strani sveta, v samooklicani “največji demokraciji”, zdi zaenkrat še nemogoč. Pa vendar šaljive izjave Trumpa in njegovih podpornikov o obstanku v Beli hiši po prenehanju mandata postajajo vedno manj smešne in vse bolj strašljive.

V času, ko smo priča krepitvi populizma in vzponu skrajne desnice, se tako na Zahodu še nedolgo nazaj nemogoča ponovitev represivnih režimov in avtokratsko vladanje demokratično izvoljenih predsednikov ne zdi več tako oddaljena. Ob novi vladi in njenih spornih predlogih naj nam bo širjenje koronavirusa hkrati tudi opomnik, kako hitro se lahko vključijo represivni ukrepi, kot so zapiranje meje in omejevanje gibanja, če se politični voditelji odločijo, da nam preži nevarnost.

