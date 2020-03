»Koronavirus nas sili, da izberemo med globalnim komunizmom ali zakonom džungle«

IZJAVA DNEVA

"Naši mediji brezkončno ponavljajo frazo Brez panike!, nato pa sledijo poročila, ki ne morejo sprožiti drugega kot paniko. Situacija spominja na čas iz mladosti v komunistični državi: ko so vladni uradniki zagotovili javnosti, da ni razloga za paniko, smo vsi ta zagotovila razumeli kot jasne znake, da so v paniki."

"Panika ni primeren način soočenja z grožnjo. Ko reagiramo v paniki, grožnje v resnici ne jemljemo resno. Trivializiramo jo."

"Ob širjenju panike, moramo sprejeti ultimativno izbiro. Ali bomo uresničili najbolj brutalno logiko preživetja najmočnejšega ali pa neke vrste na novo izumljenega komunizma z globalnim usklajevanjem in sodelovanjem."

(Slavoj Žižek, filozof, o tem, da če se svet ne odzove na pandemijo koronavirusa z načeli komunizma, lahko prevlada zakon džungle, v kolumni za portal televizije RT, ki jo je naslovil Global communism or the jungle law, coronavirus forces us to decide; via Večer)