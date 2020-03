»Starši, ostanite mirni, ne pa brezbrižni, kot tudi ne panični«

IZJAVA DNEVA

"Ekstremna odziva 'naj te ne skrbi' ali pa 'res je hudo in ne vemo, kako in kaj' ne bosta prispevala k zmanjševanju zaskrbljenosti otrok," o trenutni problematiki okrog koronavirusa, o katerem se verjetno pogovarjate tudi pri vas doma."

"Večina otrok bo žal obremenjena s tem in bo tudi izkazovala nelagodje in zaskrbljenost. Pri mlajših otrocih se to kaže predvsem kot nemir, iskanje pozornosti, jokanje, brezvoljnost, težave s spanjem; otroci, tako mlajši kot starejši, tudi več sprašujejo, kaj se dogaja in seveda zakaj je zdaj to in ono drugače, zakaj ne morejo k prijateljem, starim staršem. Otrokom je treba pomagati in jim omiliti čustvene stiske in zaskrbljenost, vendar je dejstvo, da živijo tukaj z nami in da je nesmiselno, da bi posebnost situacije zanikali in jim skušali pomagati z izjavami kot npr. 'saj ni nič', 'za otroke ni nobenega problema' in podobno."

"Starši naj vsekakor ostanejo mirni, ne pa brezbrižni, kot tudi ne panični. Prav je, da starši izkazujejo zaupanje v vse tiste, ki v državi vodijo dejavnosti in sprejemajo ustrezne ukrepe, saj bodo tako pomagali otrokom, da bodo tudi oni mirnejši."

(Ljubica Marjanovič Umek, razvojna psihologinja in predavateljica na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, o tem, na kaj se osredotočiti v prihodnjih dneh in kako se pogovoriti z otrokom o koronavirusu, na MMC RTV SLO)