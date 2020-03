»Tudi najbolj zadrti neoliberalci se bodo težko spomnili, da so bili za privatizacijo zdravstva«

KOMENTAR DNEVA

"In globalizacija se bo začela osipati. Multinacionalke si ne morejo privoščiti negotovosti glede dobav in možnih zamikov. Če pri avtu manjka eden izmed 20,000 sestavnih delov, se proizvodnja zaustavi. Verjetno je, da bodo multinacionalke skrajšale oskrbovalne verige in proizvodnjo inputov preselile bližje k sebi. Če k temu prištejemo še trumpovske carinske vojne, je za multinacionalke najbolj varno imeti oskrbovalne verige organizirane znotraj domačega carinskega območja. In kot kaže izkušnja s koronavirusom, najraje znotraj nacionalnega ozemlja.

Tanker ekonomije se je (zaradi kolapsa prostotržne paradigme in povsem neustreznega odziva držav s politiko antikeynesianskih politik varčevanja na povpraševalni šok) sicer obračal že od finančne krize 2008, toda sedanja “korona kriza” bo naredila ultimativni konec neoliberalizmu v mainstream ekonomiji in v ekonomskih politikah držav. Čez dve leti bomo vsi keynesianci in ljubitelji javnih storitev. Tudi najbolj zadrti neoliberalci se bodo težko spomnili, da so se kdaj zavzemali denimo za privatizacijo zdravstva ali javno-zasebna partnerstva ali da so bili proti minimalni plači ali proti sindikatom.

Ekonomske paradigme in paradigme ekonomskih politik se gibljejo v ciklih. Zdaj pač prihaja obdobje keynesianizma in večje socialne države. Za kakšna tri desetletja, nato se bo cikel spet obrnil v bolj neoliberalno smer. Toda takrat bodo itak roboti delali za nas, mi pa bomo živeli od njihovih rent (njihove produktivnosti)."

(Jože P. Damijan, ekonomist, na svojem blogu o učinkih koronavirusa na globalizacijo)