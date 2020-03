Nagrada za pridnost

Vzorni učenec Žan Mahnič napredoval na položaj državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade

Žan Mahnič s svojim šefom in učiteljem Janezom Janšo

Na prvi seji Janševe vlade je bilo opravljenih kopica imenovanj. Nekaj je bilo logičnih, saj vsak minister potrebuje svojega sekretarja, nekaj pričakovanih, menjave na čelu policije, vojske in obveščevalnih služb pa so se čutile že vnaprej.

Veliko je res nenavadnih, celo zelo spornih imen, a za začetek izpostavimo le eno. Službo v kabinetu predsednika vlade je dobil poslanec SDS Žan Mahnič. Gre za tistega mladega poslanca, ki je še pred tedni zagovarjal, da mora država uvesti obvezno služenje vojaškega roka zaradi »izboljšanja psihofizične kondicije državljanov«, četudi je v svojem diplomskem delu zagovarjal povsem nasprotna stališča.

Vendar trditi, da sta Mahničeva največja greha nedoslednost in primitiven političen govor, ki bruha iz njegovega Twitter profila, bi bilo naivno. Mahnič je namreč tik pred menjavo vlade kot poslanec obiskal vodstvo policije in želel od zdaj že odstavljene direktorice Tatjana Bobnar pridobiti operativne podatke o preiskovalnem delu policije. Med drugim naj bi ga zanimalo tudi to, kako poteka policijska preiskava v primeru Dijane Đuđić, slamnate posojilodajalke, ki je bila neposredno vpletena v posojilno afero stranke SDS. Mahnič je tedaj zagrozil zdaj že odstavljeni direktorici policije, da naj, tako trdijo pri policiji, generalna direktorica »pomisli o svoji prihodnosti«.

Očitno ni dovolj pomislila, ampak se mu je uprla. In zato je danes sredi noči izgubila svoj položaj.

Ni bila edina. Ta vlada bo v naslednjih dneh opravila še kopico drugih zamenjav. Nekatere bodo smiselne, druge politično motivirane.

Žan Mahnič je torej dobil povišico. Janez Janša je njegovo marljivo delo, njegove manipulacije, njegovo zlorabo parlamentarnega nadzora obveščevalnih in varnostnih služb nagradil s službo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Kar ni čudno, saj se je mladi Mahnič odlično priučil metod, ki jih vseskozi uporabljaj njegov šef.

Dobrodošli in veliko sreče v času »koronavlade«.