»Množično zbiranje kupcev presega omejitev najnovejših odredb na javnih prostorih«

Sindikat delavcev trgovine Slovenije opozarja, da nekateri delodajalci ob epidemiji koronavirusa niso poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih

Množično zbiranje kupcev v trgovskih centrih (fotografija je simbolična)

© Paul Townsend / Flickr

Sindikat delavcev trgovine Slovenije ponovno poziva vlado in vse delodajalce v dejavnosti trgovine, da zaščitijo zaposlene pred nevarnostjo koronavirusa. "V večjih trgovinskih centrih smo te dni zaznali množično zbiranje kupcev, ki presega omejitev najnovejših odredb glede zbiranja ljudi na javnih prostorih zaprtega tipa in na prostem v Republiki Sloveniji, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Prav tako nekateri delodajalci niso poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih, ob znatno povečanem povpraševanju prebivalstva po osnovnih dobrinah pa smo na Sindikat delavcev trgovine Slovenije prejeli tudi številne prijave glede kršitev redne delovnopravne zakonodaje, od prekoračitve zakonsko določenega delovnega časa in nadur do občutne preobremenjenosti zaposlenih v tem času," so zapisali v sporočilu za javnost.

Skladno z navedenim v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozivajo vlado in vse delodajalce k sprejetju naslednjih ukrepov:

Zahtevajo vzpostavitev uradnih direktiv glede zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti (razkužila, rokavice, zaščitne maske in druga sredstva, skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje).

Zahtevajo vzpostavitev varnostnega sistema pred vstopom v trgovine, saj je trenutna situacija za zaposlene neobvladljiva in hkrati nevarna za širšo slovensko javnost. Varnostni sistem naj zagotovi, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostali prebivalci pa naj v kulturni vrsti z razdaljo do 1,5 m med seboj, pod nadzorom policije, vojske ali drugih pristojnih organov, čakajo pred trgovino.

Zahtevajo vzpostavitev razkužilnih točk pred vstopom v živilske trgovine, lekarne in druge trgovine v državi.

Zahtevamo striktni nadzor pristojnih inštitucij nad stanjem, ki se odvija v trgovinski dejavnosti, saj je nastala situacija ogrožujoča za vse državljane RS.

Sporočilo so poslali v ukrepanje vladi ter v vednost Državnemu zboru (DZ), Državnemu svetu, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.