»V resnici je okuženih od petkrat do desetkrat več, najbolj so ogroženi starejši in tudi kadilci«

Priznani imunolog dr. Alojz Ihan poudarja, da je število okuženih v državi precej višje od uradnih podatkov in pojasnjuje, zakaj je novi koronavirus nevaren predvsem za starejše in tudi kadilce

Dr. Alojz Ihan, imunolog

© Borut Peterlin

"Razlog, da virus zaide v spodnja dihala, je v oslabljenem sluzničnem imunskem odzivu, je v pogovoru za Val 202 povedal priznani imunolog dr. Alojz Ihan (Laboratorij za celično imunologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani) in opozoril, da je novi koronavirus s hujšim potekom značilen predvsem za starejšo populacijo in kronične bolnike. "Za uspešen sluznični odziv so pomembne dobro hidrirana sluznica in zdrave migetalčne celice, ki sluz neprestano usmerjajo navzgor. Pri mlajših ljudeh je ta proces učinkovitejši kot pri starejših, zato starejši tudi pogosteje obolijo za pljučnico," je dodal. Kot je poudaril, je ta sistem lahko oslabljen tudi pri kadilcih. "Ko kadimo, si migetalčne celice pospešeno uničujemo. Kadilci imajo zelo slabo celiarno dvigalko, zato so tudi veliko bolj izpostavljeni pljučnim zapletom po virusnih okužbah."

"Ne smemo se pustiti začarati s številkami z novinarskih konferenc, to so le tisti okuženi, ki so zaradi posebne pozornosti pretestirani. V resnici je okuženih od petkrat do desetkrat več. Če ne vzdržujemo distance z drugimi ljudmi, ne prispevamo k zajezitvi okužbe."



Ko se postavi vprašanje, zakaj je v Aziji huje obolelo več moških, je odgovor prav v tem. "V Aziji so v veliki meri kadilci moški," odgovarja Ihan. Ob tem dodaja: "V študijah primerov na Kitajskem so tudi opazili, da imajo precej hujši potek bolezni ljudje z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo. Tem boleznim je namreč pridružena okvara številnih tkiv, zlasti žil. Sluznični imunski odziv je zelo odvisen od prežiljenosti, ki omogoča, da celice iz žil preidejo v sluznico. To je tudi razlog, da se pri starejših ljudeh in kroničnih bolnikih virus nenavadno pogosto spusti do pljučnih mešičkov, ko pa enkrat pride do tja, nastane zelo težka oblika bolezni, ki zahteva intenzivno zdravljenje."

"Nikoli ne moremo biti povsem prepričani, da nismo tudi sami okuženi. S tem ko upoštevamo higienska pravila in pravila razdalje do drugega človeka, tudi preprečujemo, da bi okužili nekoga, ki ga res ne bi želeli."

