Živel Euroleaks!

Danes je nov dan

Evroskupina je neformalno telo, v okviru katerega ministrice in ministri držav evrskega območja razpravljajo o vprašanjih, ki močno vplivajo na naš vsakdan. To so na svoji koži najbolj občutili Grki, ki so jih sprejete odločitve v Evroskupini najbolj prizadele v času restrukturiranja državnih dolgov do Trojke.

Evroskupina je kljub temu, da nima definirane pravne subjektivitete v mednarodnih odnosih, s svojimi ukrepi močno posegla v življenja ljudi, ki so jih prizadeli vsiljeni varčevalni ukrepi. Jutri bomo lahko državljani prvič pogledali v zakulisje odločanja Evroskupine, saj bo zaživela spletna stran Euroleaks pod okriljem gibanja DiEM25.

Demokracija je nemogoča brez transparentnosti. Le transparentnost omogoča legitimno in demokratično delovanje institucij EU. Državljani imamo pravico vedeti, kaj v našem imenu sprejemajo ministrice in ministri, poslanci in poslanke. V času dezinformacij in fake news je še toliko bolj pomembno, da imamo točne, natančne in vsem dostopne informacije.

