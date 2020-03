»Poznam kar nekaj punc, ki so bile posiljene. Tudi fantov.«

IZJAVA DNEVA

"Posilstvo je nekaj najbolj poniževalnega, kar se ti lahko zgodi. To ostanejo travme za celo življenje. Poznam kar nekaj punc, ki so bile posiljene. Tudi fantov. Nobeden danes nima pošlihtanega življenja. Vsak se izgublja po svoje. In vsem se je zgodilo v domačem okolju ali na žuru med kao frendi."

(Tereza Vuk, pisateljica in blogerka, o travmah posilstva in o tem, kako so v medijsko znanem primeru trije fantje posilili dekle na portoroški plaži in bili za to razmeroma milo kaznovani; v kolumni na portalu Fokuspokus)