Travmatologi: »Izogibajte se nevarnim športom, delu na višini in delu v gozdu«

Zaradi pričakovanega povečanja obremenitev bolnišnic bolniki z novim koronavirusom, travmatologi apelirajo, da se ljudje izogibajo nepotrebnim tveganjem

Dr. Marko Jug

© YouTube / UKC Ljubljana

Zaradi pričakovanega povečanja obremenitev bolnišnic bolniki s COVID-19 in vedno bolj omejenih kadrovskih in materialnih resursov kot je npr. oskrba s krvjo, travmatologi apelirajo, da se ljudje izogibajo nepotrebnim tveganjem, kot so nevarni športi, trampolinski parki, spusti s kolesom, motociklizem, in tudi delu na višini in delu v gozdu.

"Tudi nujna zdravstvena oskrba, ki jo v teh kriznih časih še zagotavljamo, bo ob neodgovornem obnašanju posameznika lahko postala bistveno težje dostopna," je v izjavi za javnost povedal predstavnik travmatologov dr. Marko Jug.

"Zdaj ni čas za egoizem in lastne cilje, potrebno je pokazati osebno in družbeno odgovornost in se ne izpostavljati nepotrebnim socialnim stikom in tveganjem, ki lahko povzročijo preobremenitev urgentne zdravstvene oskrbe. Zavedati se moramo, da bodo nepremišljena tveganja lahko povzročila hudo škodo posamezniku in družbi. Poslušajmo navodila vladnega kriznega štaba, ostanimo doma in čas posvetimo družini in branju knjig. Na ta način bomo najbolj pomagali sebi in drugim," je dodal.

Njegovi izjavi lahko v celoti prisluhnete v videoposnetku spodaj.

x5GfiwQ0xgs