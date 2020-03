Balkanske migracije

Ion Chibzii / Wikimedia

Migracije so sestavni del zgodovine Balkana. Gre za območje, ki so ga stoletja pestile vojne, invazije in etnični konfikti, ki so vplivali na selitve prebivalcev.

Trend izseljevanja iz nekaterih balkanskih držav je prisoten še danes. Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija ter Albanija se denimo vse soočajo z zaskrbljujočimi demografskimi slikami. Poleg trenda nižanja števila rojstev in staranja prebivalstva, ki je sicer prisoten v vseh evropskih državah, v omenjenih državah beležijo tudi množično izseljevanje predvsem mlajše populacije in posledično pomanjkanje delovne sile v nekaterih panogah.

Čeprav so razlogi za eksoduse kompleksni, je vendar očitno, da zaradi še vedno prisotnih posledic vojn in korupcije izobraženi mladi odhajajo na dobro plačana delovna mesta tja, kjer ta delovna mesta so. Nobena od vlad omenjenih držav se s to problematiko zares ne sooča, napovedi pa kažejo, da če se izseljevanje ne ustavi, bodo te države zdesetkane bolj, kot so bile v preteklih vojnah.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.