Sindikati pozivajo k omejitvi delovanja podjetij

V ZSSS so prepričani, da zajezitev koronavirusa ne bo mogoča, če bo v podjetjih še vedno na kupu veliko število ljudi

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič

© Uroš Abram

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je 16. marca na vlado in na delodajalce v Sloveniji naslovila poziv k omejitvi delovanja podjetij. Kot opozarja, morajo delavci še vedno hoditi na delo, kjer so izpostavljeni širjenju okužb. Prepričani so, da zajezitev koronavirusa ne bo mogoča, če bo v podjetjih še vedno na kupu veliko število ljudi.

"Delavci, zlasti tisti, ki ne vidijo racionalnih razlogov, da še hodijo na delo, so prestrašeni, razdvojeni, počutijo se manjvredne in drugorazredne. Počutijo se, kot da jih država in delodajalci izpostavljajo nevarnosti in da za njih ne velja vse tisto, o čemer vsak trenutek poslušajo v medijih. Sporočilo, ki ga razumejo je, da je kljub vsem besedam kapital pred človekom. Kot vedno," je v pozivu zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Kot je izpostavila, vlada vseskozi poziva ljudi k odgovornemu ravnanju, osamitvi, izolaciji in skrbi za sebe in druge. "Res je, treba je ukrepati, nujno, brezkompromisno. Jasno je, da nekateri ne morejo kar oditi. Jasno je, da potrebujemo zdravstvo, potrebujemo oskrbo in potrebujemo nujne službe. Ničesar pa ne bomo dosegli, če se bo v podjetjih delalo v nespremenjenem obsegu," je navedla Jerkičeva in izpostavila, da nikakor ni mogoče izvajati ukrepov, če je na kupu veliko število ljudi in noben ukrep ne bo pomagal, če se ni mogoče izogniti stikom.

"Pristojni ministri naj pojasnijo delavkam in delavcem, zakaj morajo še vedno delati pol metra od sodelavca brez varovalnih sredstev in v treh izmenah, kjer se srečuje po več sto ljudi naenkrat," je izpostavila Jerkičeva in dodala, da delavci zahtevajo pojasnilo, zakaj za njih ne veljajo enaka pravila kot za tiste, ki ostajajo doma in kako naj preprečijo širjenje okužbe, če sami niso zavarovani.

Kot je dodala, nekateri delodajalci ravnajo odgovorno in že zapirajo vrata ali spreminjajo način dela, nekateri pa priporočila ignorirajo in z delom nadaljujejo nespremenjeno ter celo prepovedujejo dopuste. Zato Jerkičeva poziva vlado, naj omeji delovanje podjetij, če ne gre drugače, z izrednimi ukrepi. Po njenem mnenju je v interventni zakon, ki se sprejema ta teden, mogoče vključiti dodatne varovalke za delavce.

