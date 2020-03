Pogovorimo se o drogah

Raziskava Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je pokazala, da so se vrednosti prepovedanih drog v odpadnih vodah slovenskih mest v letu 2019 večinoma zvišale. Rezultati so bili podobni tudi drugod po Evropi, saj so analize razkrile rastoči trend uporabe kokaina, MDMA, amfetaminov in metamfetaminov.

Slovenija sicer več sredstev nameni zdravljenju in preprečevanju odvisnosti kot represiji, vendar tudi ti ukrepi ne prinašajo pravih učinkov. Po desetletjih "boja proti drogam" lahko torej ugotovimo, da je ta neuspešen. Manjka nam tolerance in izobraževanj o varni uporabi, pri nekaterih substancah je čas za legalizacijo, potrebujemo pa predvsem boljše izvajanje sprejetih ukrepov – sedem let po legalizaciji tako še vedno ne obstaja niti ena varna soba za uporabo mamil!

Le z ukrepi, ki prepoznavajo dejstvo, da bo uporaba drog prisotna tudi v prihodnje, lahko omilimo številne negativne posledice – od organiziranega kriminala do nevarnosti za zdravje uporabnikov.

