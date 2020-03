»Naše življenje nikdar, niti v času pandemije, ne bi smelo postati tako resno, da bi se odrekli humorju«

IZJAVA DNEVA

"Naše življenje nikdar, niti v času pandemije, ne bi smelo postati tako resno, da bi se odrekli humorju. Ko začne oblast prostovoljno presojati, kaj je in kaj ni smešno, ali ko začne določati, čemu se smemo in čemu ne smemo smejati, to nujno zadiši po koncu sveta kakršnega poznamo, po koncu nas, kakršni smo,"

"Seveda pandemija po definiciji ni ravno čas za smeh, a kateri čas pa je. Situacija v svetu je vselej smrtno resna, vselej je kje kakšna vojna, recesija, globalno segrevanje ali pa zgolj vlada skrajne desnice in vedno imamo ljudje dober razlog, da se ne smejemo. A istočasno imamo še veliko večji razlog, da se. Le dokler se smejemo, smo namreč ljudje in le svet poln smeha, je svet vreden preživetja."

(Goran Vojnović, pisatelj, režiser in kolumnist, o humorju v času pandemije koronavirusa; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)