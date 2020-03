»Nimajo vsi takšnega dela, ki bi ga lahko opravljali od doma«

IZJAVA DNEVA

"Seveda sem zaznal tudi temne strani, države, ki so kasnile s preventivo in škrtalile s kurativo, kapital, ki se je hotel okoristiti s stisko, socialne neenakosti, zaradi katerih se s pandemijo ne moremo spopadati z enako učinkovitimi sredstvi. Vsi ne morejo ostati doma, ker vsi doma nimajo, ker vsi nimajo takšnega dela, ki bi ga lahko opravljali od doma. Videl sem ljudi, ki se požvižgajo na preventivo, dežurne moraliste, teoretike zarote, sejalce strahu, apokaliptike. Ksenofobe in vojne dobičkarje. Videl sem starizme, sinofobijo in naraščajočo stigmo do obolelih. Tudi sebe sem ujel ob povzdigovanju obrvi, ko so ljudje praznili nakupovalne police. In nisem razumel človeškosti strahov in raznolikosti strategij za spopadanje z njimi. In tudi ta tekst nastaja šele zdaj, ko je virus udaril nas."

"Korona bo pustila sledi. V osebnih izgubah, gospodarski krizi, socialnih stiskah. Osebne in sistemske brazgotine bodo najbrž globoke. Globalna rana socialne neenakosti se bo najbrž še bolj boleče razprla. Svet bo po koroni drugačen. Morda se bomo malce bolj zavedali svoje ranljivosti. Morda bo krivic še več. Morda bomo zmagovalci. Morda poraženci."

(Mitja Blažič, aktivist za človekove pravice, o tem, kakšen bo svet po pandemiji koronavirusa; v kolumni za Primorske novice)