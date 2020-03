»Opazil sem izjemno solidarnost, prijateljstvo in niti enega sebičnega predloga ali izpada«

IZJAVA DNEVA

"Težki položaji, težke okoliščine velikokrat poenotijo družbo, v našem primeru je položaj gotovo poenotil nogometno družino. Če bi bili navzoči na današnjih videokonferencah, bi videli, kakšna pozitivna energija je vela iz predstavnikov največjih in najmanjših držav, iz vodilnih mož klubov, poklicnih lig in igralcev. Opazil sem izjemno solidarnost, prijateljstvo in niti enega sebičnega predloga ali celo izpada. To je lahko tudi eden od receptov, poti, načinov, na katerega se lahko začnemo pogovarjati. Evropski nogomet je res pokazal enotnost, všeč mi je, da je Uefa pokazala vodstvo, da je glavna, da je pripravljena nekaj žrtvovati, pomagati celotnemu ekosistemu, ki je izjemno krhek, kot je krhka vsa naša in predvsem celotna zahodna družba."

(Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, o tem kako je novi koronavirus spremenil Evropo, toda popolnoma poenotil evropski nogomet; v intervjuju za Delo)