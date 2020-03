Skupina prijetih Pakistancev in Sircev ni bila okužena s koronavirusom

Lažna objava na portalu Nova24TV, ki je kasneje, kljub nasprotnim dokazom, niso popravili

Tujci, prijeti na območju Ilirske Bistrice, po navedbah policije niso kazali nobenih znakov okužbe s koronavirusom, kot je poročal spletni portal Nova24TV. Tam so namreč v ponedeljek zvečer objavili novico, da je policija na območju Ilirske Bistrice v dveh taksijih odkrila sedem nezakonitih migrantov. Kazali so simptome, značilne za covid-19, so poročali.

Na portalu Nova24TV.si po informaciji, da tujci niso okuženi s koronavirusom, prispevka niso popravili ali ga dopolnili z novimi podatki.

Policija je v nedeljo zvečer na območju Ilirske Bistrice ustavila vozili, v katerih je bilo devet tujih državljanov, sedem Sircev in dva Palestinca, so za Razkrinkavanje.si potrdili na koprski policijski upravi. Pojasnili so, da so mejo s Hrvaško prestopili nezakonito.

»V postopku policijske obravnave niso kazali nobenih znakov obolenja,« so v odgovoru zapisali na policiji. Na koprski policijski upravi so za Razkrinkavanje.si informacijo o negativnih testih na koronavirus pri vseh devetih tujcih potrdili.

