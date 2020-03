Jure Trampuš | ilustracija: Tomaž Lavrič

Kdo vodi Slovenijo?

Kadri nove vlade imajo pestro zgodovino, ta v večini primerov ne napoveduje ničesar dobrega

Nova vlada je po prisegi vseh ministrov, po fotografiranju, po nasmehih in spodbudnih trepljanjih odšla na svojo prvo sejo. Tam je bila stvar bolj resna. Premier Janez Janša jim je zaukazal, naj si nadenejo maske.

© Borut Krajnc

Takoj po prisegi nove vlade, v petek zvečer, so novi ministri stopili pred kamere. Nastavili so se fotografom in se postrojili na že prej pripravljenih praktikablih. Kar ni nič posebnega, vse vlade doslej so storile natanko isto. Po slavnostnem fotografiranju so novoizvoljeni odšli streljaj stran, v predsedniško palačo, v sobo 109, kjer so imeli prvo sejo.