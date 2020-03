Vsota vseh strahov

Koronavirus je pokazal, da tisti, ki navijajo za privatizacijo javnega zdravstva, ogrožajo naše zdravje in naše življenje

Petek, 13. marca 2020 – prva seja tretje vlade Janeza Janše /

© STA

Italijani so začeli prepevati na balkonih. Kancone. In himno. Il Canto degli Italiani. Kmalu zatem so na balkonih in oknih peli tudi Slovenci. Narodne. In himno. Kaj je zdaj to? Finale Titanika? Smo na Titaniku? Le še dogovoriti se moramo, katera bo zadnja pesem, ki jo bomo zapeli – Bliže k tebi, moj Bog ali My Heart Will Go On.