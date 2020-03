Politiki namesto zdravnikov

Epidemija je še nevarnejša, če začnejo z njo manipulirati politiki

Sestanek vladnega kriznega štaba s predstavniki slovenskih bolnišnic v dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, 15. marca 2020

© STA

Dr. Tatjana Lejko Zupanc je predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v ljubljanskem kliničnem centru (UKCLJ). Je takorekoč prva v bojni črti vojne proti novemu koronavirusu in ena izmed najbolj izkušenih slovenskih infektologinj.. Tatjana Lejko Zupanc je bila še nedavno tudi članica sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a jo je vlada Janeza Janše ta teden, v torek opoldan, na dopisni seji ekspeditivno nepričakovano zamenjala. Sredi krize, sredi bitke. S kom so jo nadomestili? Zamenjali so jo z javnosti doslej neznano Matejo Lesar, podpornico DeSUS, ki je bila zadnja leta zaposlena v njihovi poslanski skupini v parlamentu. Tam ni bila pristojna za pandemije, ampak je »kot strokovna sodelavka skrbela za pripravo gradiv, podzakonskih aktov, poslanskih vprašanj in pobud«, so nam odgovorili z ministrstva za zdravje, sicer pa je po poklicu diplomirana socialna delavka.