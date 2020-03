Izredne razmere, izredni ukrepi

Sloveniji grozi politična epidemija, ki ruši temeljne demokratične postulate

Branko Grims se vrača v polnem sijaju, znova grozi, da bo vlada vzela denar nepravim nevladnim organizacijam

Življenje v času izolacije, koronavirusa in izrednih ukrepov omogoča, da oblast po tihem, ko nihče ni pozoren, na hitro uvaja ukrepe, ki bi bili v normalnih razmerah plod daljše, demokratične razprave, nekateri izmed njih pa bi naleteli na politično nasprotovanje. Tako želi nova vlada na hitro sprejeti protikrizne interventne zakone, pri katerih bi se razprava in možnost vlaganja zakonskih dopolnil v parlamentu zmanjšali na minimum dopustnega. Že tako je sporočila, da bo potrebnih 400 milijonov evrov za boj proti epidemiji zbrala s 30-odstotnim proporcionalnim zmanjšanjem izdatkov za vse neposredne proračunske uporabnike. Začasno bo vlada v času, ko večina drugih držav spodbuja javno porabo, zadržala izvrševanje proračuna pri izdatkih za blago in storitve, subvencijah, transferjih nepridobitnim organizacijam in ustanovam, pri drugih tekočih in domačih transferjih (brez stroškov dela), pri tekočih transferjih v tujino ter investicijskih odhodkih in investicijski transferjih … Vlada se je sicer kasneje popravila in sporočila, da ni sprejela 30- odstotnega zmanjševanja izdatkov proračuna: »Denar iz tistih postavk proračuna, kjer še niso bile izpolnjene pogodbene obveznosti, ki bi jih bilo že treba plačati, bil je pa ta denar za to rezerviran, se je usmeril v proračunsko rezervo.« A to je vsebinsko enako.