Trček zapustil Levico, ker še ni odrasla

Narcisizem majhnih razlik

Nepopustljivi Franc Trček

© Borut Krajnc

Na dan, ko je prisegla vlada Janeza Janše, je iz Levice – iz stranke in poslanske skupine – izstopil Franc Trček. Kot je povedal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec, so se v njej pred glasovanjem o tretji vladi Janeza Janše odločili, da postopka ne bodo zavlačevali z dodatno obrazložitvijo svojih mnenj. Trček nato te odločitve ni spoštoval in naj bi bil zlorabil čas, ki ga je imel za obrazložitev glasu. Osebno mnenje naj bi bil predstavil, kot da govori o celotni poslanski skupini, pri čemer pa mnenja večine poslancev menda ni predstavil primerno. Videti je namreč bilo, kot da v Levici upajo na sodelovanje z Janezom Janšo.