Madžarski gost in novinarska konferenca brez novinarjev

Pri srečanju slovenskega in madžarskega zunanjega ministra ni bil zanimiv le pogovor o epidemiji koronavirusa in zapiranju meja, temveč tudi izjava za medije, ki sta jo dala brez navzočnosti novinarjev

Prijatelja in ministra, slovenski Logar in madžarski Szijjárto

© MZZ

Novi zunanji minister v tretji Janševi vladi Anže Logar je ta teden v Ljubljani sprejel madžarskega zunanjega ministra Pétra Szijjárta. Govorila sta predvsem o ukrepih za zajezitev novega koronavirusa ter dvostranskem sodelovanju med državama. Szijjárto je prvi zunanji minister, ki je obiskal Slovenijo, odkar je Logar v soboto prevzel ministrske posle.

Glede na prijateljske odnose med madžarskim predsednikom Viktorjem Orbánom in slovenskim premierom Janezom Janšo to ne preseneča. Na njuno trdno zavezništvo so ob Janševem prevzemu oblasti opozarjali številni tuji mediji in tudi nekateri slovenski.

Pri srečanju slovenskega in madžarskega zunanjega ministra ni bil zanimiv le pogovor o epidemiji koronavirusa in zapiranju meja, temveč tudi izjava za medije, ki sta jo dala brez navzočnosti novinarjev. Gre za novo prakso ali zgolj ukrep v zdajšnjih razmerah? V evropskih institucijah sicer počasi uvajajo »virtualne tiskovne konference«, vendar lahko na njih novinarji vprašanja vnaprej postavljajo prek posebnega sistema.

Madžarski zunanji minister je izrazil upanje, da bo dvostransko sodelovanje med državama poslej okrepljeno, da bo več skupnih projektov v dobro obeh držav, in dodal, da se mu je doslej zdelo, da so bile nekatere priložnosti zamujene in neizkoriščene. »Upam, da bo čim prej napočil čas, ko bomo lahko govorili o več stikih med državama, tudi kar zadeva povezovanje plinovodov in visokonapetostnih električnih vodov in priložnosti za nove prehode meje,« je dejal Szijjárto. Menil je, da bosta s krepitvijo sodelovanja med državama pridobila oba, slovenski in madžarski narod.

Omejenost dostopa pa ni veljala za vse medije, saj je imel madžarski zunanji minister nato ekskluzivni intervju za Nova24TV, ki je zdaj v madžarski lasti, prej pa je bila v lasti članov Janševe SDS in še vedno velja za njen propagandni stroj. Peter Szijjárto je v studiu razpredal, kako uspešno se Madžarska spoprijema s koronavirusom.

In ko smo že pri Nova24TV, ne moremo mimo tega, da je na njeni spletni strani kot direktor televizije še vedno naveden Aleš Hojs, ki je v novi Janševi vladi že prevzel položaj notranjega ministra. Hojs je bil minister tudi v drugi Janševi vladi, takrat je od leta 2012 do 2013 vodil ministrstvo za obrambo.