Amazon prepovedal prodajo večine izdaj Hitlerjevega Mojega boja

Na trgovskega giganta so desetletja pritiskale različne judovske organizacije

Amazon več ne prodaja nacističnih knjig, a na ulicah evropskih mest se jih lahko še vedno najde /

© Profimedia

Kot poroča britanski Guardian, je Amazon te dni v svoji spletni trgovini prepovedal prodajo večine izdaj zloglasnega Hitlerjevega dela Moj boj in nekaterih drugih knjig, ki širijo nacistično propagando. Vodilne judovske organizacije in dobrodelne ustanove za izobraževanje o holokavstu so to poskušale doseči že od konca devetdesetih let, a so se odgovorni pri Amazonu sklicevali na pravico do svobode govora in potrebo po dostopnosti Hitlerjevega pisanja za študente, ki naj bi na podlagi prebrane knjige lahko najbolje razumeli njegovo razmišljanje. Izdajanje Mojega boja je poleg tega zakonito, večina nacističnih knjig in publikacij pa je tako ali tako prosto dostopna na številnih spletnih straneh.