»Stična točka med vojno in pandemijo je definitivno izredno državno stanje«

IZJAVA DNEVA

"Stična točka med vojno in pandemijo, s katero imamo zdaj opravka, je definitivno "izredno državno stanje", sicer koncept, ki je izjemno ljub italijanskemu filozofu Agambenu, saj naj bi pokazal "pravi obraz oblasti". Ampak po mojem menju izredno stanje ne pokaže in preizkusi samo značaja neke države, ampak tudi njenih državljanov, kolikor je pač "država", vsaj po Heglu, rezultat so-delovanja vseh njenih političnih subjektov (dobesedno vseh, ne samo vlade, parlamenta, vojske, policije)."

"Najslabša usluga, ki si jo lahko naredimo – sebi in drugim – je panika, ki lahko povzroči veliko več škode kot sam koronavirus. Ampak mislim, da ima italijanski filozof Galimberti prav, ko pravi, da koronavirus ne proizvaja toliko strahu kot tesnobe. Razliko med strahom in tesnobo je Freud lepo opredelil kot razliko, ki temelji na prisotnosti oziroma odsotnosti objekta: strah ima praviloma svoj predmet strahu, od katerega lahko zbežimo, ali proti kateremu se lahko borimo, medtem ko tesnoba nima predmeta in zato ji ni mogoče ne ubežati, ne boriti se proti njej. Koronavirus je na preseku obojega, saj je po eni strani neviden, neslišen, neotipljiv, potika se med nami kot grožnja, ki je ni mogoče lokalizirati, po drugi strani pa vendarle naseljuje ljudi, tako da je vsak – vključno z nami samimi – potencialno predmet strahu. In to je nemara največja psihološka škoda, ki jo povzroča trenutni položaj."

(Mirt Komel, filozof, o trenutnem stanju zaradi pandemije koronavirusa, v intervjuju na MMC RTV SLO)