»Moč in oblast nacionalistov sta odvisni od vašega prepričanja, da vsaka nevarnost prihaja od zunaj«

IZJAVA DNEVA

"Koronavirus je preizkušnja naše individualne in kolektivne odgovornosti, solidarnosti in značaja. Na individualni ravni se vsak dan lahko naučimo veliko o sebi in ljudeh okrog nas. Preživljamo test naših človeških kvalitet. Smo zmožni empatije? Smo pripravljeni žrtvovati del svojega udobja, rutine, za zaščito sočloveka? Da pomagamo tistim, ki so najbolj ogroženi?"

"Zdravstvene krize bo slej ko prej konec, a ekonomske in družbene posledice bodo globoke in dolgotrajne. Odgovor nanje bo ključno preoblikoval svet, v katerem bomo živeli. Imamo priložnost, da bo ta boljši kot tisti pred krizo. Bomo dovolj zreli in racionalni, da bomo prepoznali ključni pomen solidarnosti in sodelovanja v reševanju največjih globalnih, regionalnih in lokalnih družbenih izzivov? Bomo razumeli, kako majhen, krhek in soodvisen je ta svet? Kako nevarna sta v odgovoru na globalno grožnjo populizem in norčevanje iz znanosti in strokovnjakov? Kako pomembni so mednarodna solidarnost in sodelovanje, multilateralna ureditev sveta, ki je zadnja leta tako priljubljena tarča nacionalistov, katerih moč in oblast sta odvisni od vašega prepričanja, da vsaka nevarnost prihaja od zunaj?"

(Matjaž Gruden, pravnik in kolumnist, o tem, kakšen bo svet po koncu zdravstvene krize, v kolumni za časnik Večer)