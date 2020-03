Marjan Šarec: »Zdaj je lahko vsem jasno, zakaj v tako vlado nismo želeli leta 2018 in ne zdaj«

Nekdanji premier Marjan Šarec je v zapisu za javnost poudaril, da se je Janševa vlada, medtem ko je hotela dokazati, da je bolj sposobna od prejšnje, zapletla v marsikateri fiasko

Marjan Šarec, nekdanji premier, opozarja na kaotične razmere, v katere je Slovenijo pahnila trenutna Janševa vlada

© Borut Krajnc

Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec je z dolgim zapisom na Facebooku javnost obvestil o svojih stališčih do dogajanja v novi Janševi vladi. "Ravno v času, ko se je kriza stopnjevala, sem na dom dobil pošto sodišča. Če imajo ob vsem čas še zato, potem očitno ni tako hudo, ali kako?" je zapisal in poudaril, da o dvigu plač ministrom in sekretarjem niti ne bo izgubljal besed in da ga obenem skrbi tudi zadnja vladna poteza z izključitvijo novinarjev, ki jih odslej ne bo več na novinarskih konferencah. "Skratka, v enem tednu so pokazali, kaj znajo in zmorejo, oziroma želijo," je dodal.

Njegov zapis v celoti objavljamo spodaj.

Dobro jutro, po premisleku sem se odločil, da se obrnem na vas in napišem nekaj misli. Ne zato, ker ne bi imel česa drugega za naredit, temveč zato, ker sem bil pretekli teden večkrat izzvan. Pravzaprav smo bili na nek način izzvani vsi. Zato vas vnaprej prosim, da mi oprostite politične besede, za katere sem mislil, da jih bom za čas krize lahko pustil ob strani.

Prejšnji petek je potekala seja Državnega zbora, kjer je prisegla nova vlada. Že dan prej sem pozval poslanke in poslance, da naj se odrečejo razpravi, ali pa jo maksimalno skrajšajo. V konstruktivnem duhu so to tudi storili. Kajti vsi smo se zavedali, da čas ni primeren za razpravljanje, temveč za ukrepanje. Ko je bilo razprave konec pa je predsednik vlade v svoji razpravi ostro obračunal z menoj in našo vlado. S tem je nakazal v kakšno sobotno jutro se bomo zbudili. Ves čas do primopredaje sem skušal biti korekten, sklical sem koordinacijo starih in novih ministrov, kamor pa žal ni prišel ravno novi minister za zdravje. Menda je imel doma poplavo…vse lepo in prav, a če je bilo vse tako zamujeno in se je mudilo, bi lahko prišel. Pa pustimo to…

V soboto smo izvedeli, da sta bila zamenjana vrhova Slovenske vojske in Policije, direktor vojaške obveščevalne službe, direktor Urada vlade za komuniciranje, itd … SOVA je ohranila direktorja, ker očitno niso našli nikogar, ki bi želel na to mesto. Je bil pa direktor kasneje izključen iz Sveta za nacionalno varnost, ker pač ni »taprav«. Skratka, veliko se je kadrovalo tisto noč in maske so padle (dobesedno) kmalu po začetku seje.

Vsak dan bolj se je zdelo, da se vračamo v leto 1991. Zlasti, ko smo ob predsedniku vlade zagledali Jelka Kacina. Misleč, zdaj pa nekaj bo. A namesto tega smo vsaj trikrat na dan poslušali in še poslušamo, kako je naša vlada vse zamudila, česa ni naredila in tako naprej … Stroka je bila umaknjena, epidemiologinjo je zamenjala infektologinja, ki je slučajno članica stranke SDS in kandidatka za vodenje Zdravniške zbornice Slovenije.

Mar smo res vse zamudili? Uvedli smo kontrole na meji z Italijo (še vedno so enake, le da so zmanjšali število kontrolnih točk), bili za to kritizirani iz EU, odredili zaprtje šol in vrtcev ter razglasili epidemijo, če omenim tri največje in najtežje odločitve. To so bile težke odločitve, ki bodo imele dolgoročne posledice.

V svoji ihti delati drugače, na vsak način pokazati, kako so bolj sposobni od nas, so se zapletli v fiasko z maskami. Minister za obrambo je vsak dan čustveno razlagal, kako so bila skladišča prazna. Seveda so bila, če smo jih razdelili in naročili nove. To se je zdaj tudi izkazalo. Drugi minister se je osebno pogovarjal z voznikom, ki ga ni bilo … Tudi mi bi lahko postali žrtev prevare, a je ekipa zadevo prej preverila.

Naj bo vsem jasno, nimam se za človeka, ki bi vse vedel in znal, delam tudi napake. Ne nazadnje še nisem trideset let v politiki kot nekateri. A ravno zaradi tega poslušam stroko in ljudi, ki vedo več od mene. Zato bi bilo dobro, če stvari vodi in pred kamero razlaga poveljnik CZ, ki ne bo tekmoval s prejšnjo vlado, temveč zna delati odgovorno. Zato sem tudi upošteval mnenja NIJZ-ja in še koga. Želel sem tudi, da so ljudje informirani in da na novinarskih konferencah ljudi obvešča stroka. Naj povem, da smo se mi z virusom ukvarjali že od januarja, ko smo imenovali državno koordinacijo in jo kasneje dvignili na raven državnih sekretarjev. Sedanja vlada pa se vede, kakor da smo mi sedeli križem rok in samo čakali. Res pa je, da smo ravnali tako, kot se nam je v danem trenutku kazalo kot pravilno na podlagi ocen stroke. Druge države šele sedaj uvajajo nekatere ukrepe, ki smo jih mi že takrat. Torej le nismo tako pozni z vsem. Ne nazadnje pa sta dve stranki v vladi isti kot prej. Zato to vseeno ni v celoti druga vlada, mar ne?

Po enem tednu vidimo, da niso veliki rešitelji, temveč se čedalje bolj zapletajo. Denimo, včeraj so po enem tednu že zamenjali (svojega) direktorja Urada vlade za komuniciranje. Tudi pri maskah dva ministra tekmujeta, kdo bo prej pri tovornjaku, da se bo slikal in objavil. Skratka, kljub krizi je še veliko časa za ukvarjanje z drugimi stvarmi očitno. Če je tako huda kriza, bi denimo hišni odvetnik g. Matoz lahko tudi umaknil tožbo stranke SDS proti meni. A je ni. Ravno v času, ko se je kriza stopnjevala, sem na dom dobil pošto sodišča. Če imajo ob vsem čas še zato, potem očitno ni tako hudo, ali kako?

Postali so žrtve lastne propagande. Ves čas v opoziciji so nas prepričevali, kako so sposobni, da vsak velja vsaj za deset naših in bodo takoj rešili vse. No, izkazalo se je, da imajo veliko težav in glavna obramba je kriviti našo vlado. Ampak gospe in gospodje niso več opozicija, kjer lahko blatiš, zmerjaš, ponižuješ, če pač izbereš tak način. Mi ga nismo. Oni so se odločili, da sestavijo vlado, a ne zaradi virusa, temveč drugih interesov. Zdaj jo imajo, naj delajo.

V vladi je treba delati odgovorno in se tako tudi obnašati. Ne bo dovolj samo govoriti, kako sem bil nesposoben in vsi okoli mene. Jelka Godec je v opoziciji lahko zavajala (da ne uporabim ostrejšega izraza) glede mask. Češ, da smo 1,5 mio mask poslali na Kitajsko in so zato skladišča prazna. Iz naših skladišč maske niso šle na Kitajsko, temveč jih je poslovnež kupil na prostem trgu in je Slovenija omogočila zgolj transport. Oni so pa takoj začeli groziti, kako nas bodo ovadili in ne vem še kaj. Tudi predsedniku vlade je bilo na zasedanju SNAV, ki sem ga sklical to vse jasno razloženo. Ampak on v svoji stari maniri mirno mimo tega in Jelka Godec (sedaj že v vladi) trdi isto.

O plačah ne bom izgubljal besed … Zadnja poteza z izključitvijo novinarjev, ki jih odslej ne bo več na novinarskih konferencah, je pa sploh tako nedoumljiva, da človek ne ve, kaj bi rekel. Skratka, v enem tednu so pokazali, kaj znajo in zmorejo, oziroma želijo.

Zaradi vsega napisanega, dalo bi se še kaj, a nima smisla, je zdaj vsakemu lahko jasno, zakaj v tako vlado nismo želeli leta 2018 in ne zdaj.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, nahajamo se v težkem obdobju, a ne bomo klonili. Dolžni smo vztrajati v boju z virusom, ki nam počasi spreminja način življenja, nam jemlje prej samoumevne stvari. Verjamem, da bomo zmogli, kot vedno doslej. Zdaj ni čas za obup in malodušje, temveč čas za močno povezanost, čeprav preko družbenih omrežij in telefonov. Morda nas bo pa to težko obdobje naučilo, kako pomembni so pristni stiki in kako smo odvisni drug od drugega. Žal vrednost nečesa prevečkrat spoznamo takrat, ko to izgubimo. Svoboda gibanja, druženje, vrtec, šola, koncerti, športne prireditve … vsega tega zdaj ni. A vse ima svoj konec in tudi trenutna situacija ne bo večno trajala.

Iskrena zahvala vsem, ki se na svojih delovnih mestih trudite za vse nas, v izjemno težkih razmerah.

Pride pa tudi čas za politične tekme, ki ne bodo lahke, a imamo pogum, voljo in veliko željo sodelovati z vsemi dobromislečimi ljudmi, ki jih ne zanima preteklost, temveč prihodnost.

Ostanite doma in ostanite zdravi!

Marjan Šarec