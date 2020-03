Abecedarij svobode govora: konzervativni pogled

Ljudje

V zadnjih 60 ali 70 letih se je v ZDA konzervativno razumevanje svobode govora radikalno transformiralo, in sicer iz svobode govora, ki je zavezana morali in "zdravi pameti", v slavljenje svobode govora kot neodtujljive in neomejene pravice.

Jezik oz. govor je bil v preteklosti orožje liberalcev. Z njim so se borili proti cenzuri, nazadnjaštvu, militarizmu in kapitalu ter provocirali oblast. Cenzura je medtem zbledela, prvi amandma k ameriški ustavi pa se je iz zatočišča marginaliziranih nosilcev identitetnih politik spremenil v zastavo, s katero zdaj mahajo nazadnjaki, militaristi in kapitalisti.

Boj proti omejevanju govora je postal eden ključnih konzervativnih političnih bojev, njegovi ključni akterji pa so novonastali, večinoma digitalni "antimediji" (blogi, podkasti, YouTube ...) ter s političnimi strukturami povezane medijske hiše. V imenu uravnoteženosti in svobode izražanja polnijo javni prostor s psevdoznanostjo in tradicionalizmom, pogosto pa tudi s strahom in sovražnostjo.

