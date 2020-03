»Zaradi cenzure spola je na svetu manj knjižnic«

IZJAVA DNEVA

"Leta 2015 so me izvolili za prvo predsednico mednarodnega PEN-a v skoraj sto letih od ustanovitve leta 1921. Vedela sem, da moram opozoriti na to anomalijo in na utišanje ženskih glasov povsod po svetu. Dobro sem poznala predano delo ženskega odbora in njihovo resno zaskrbljenost glede usode pisateljic. Vem tudi, da so od ustanovitve odbora pred 25 leti trdo delale, da je na vrhu PEN-a končno ženska."

"V govoru na kongresu v kanadskem Quebecu je povedala: "To je pomemben čas za PEN ter za enake pravice moških in žensk. Verjamemo v besede in poznamo njihovo moč. Danes lahko povem tisto, kar razumejo vsi prisotni v tej sobi, v sobi pisateljev. Obstajajo jeziki, v katerih so besede razdeljene po spolu. To velja za španščino in francoščino – dva od treh uradnih jezikov PEN-a. Kaj bi se zgodilo, če bi v jezikih, ki delijo besede po spolu, izginile vse besede ženskega spola? Za trenutek si predstavljajte svet, kjer manjka polovica vsega – Luna, oblaki in zvezde, če začnemo pri tem. To se dogaja vsakič, ko dekletu ne dovolimo, da se uči brati ali pisati ali da odloča o svojem telesu in umu. Polovica izkušnje umanjka. Tako ne bo čarovnije, tako ne bo dežja, tako ne bo besede: La magia, la lluvia, la palabra. La chance, la lune, la parole."

"Cenzura spola je pomemben del izgube svobode izražanja. Koliko velikih romanov in pesmi bi umanjkalo? Koliko inovativnih idej in odkritij? Vem, da je zaradi cenzure spola na svetu manj knjižnic."

(Jennifer Clement, ameriško-mehiška avtorica, je bila leta 2015 izvoljena za prvo predsednico mednarodnega PEN-a. Med letoma 2009 in 2012 je bila predsednica mehiškega PEN centra, zavzema se za enakost spolov in svobodo govora, njena dela pa so bila prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino. Pričujoča izjava je iz intervjuja za spletni portalu za književnost in mišljenje Vrabec Anarhist.)