Uredništvo | foto: Gašper Lešnik

Sveče za vlado

Na Trgu republike pred stavbo parlamenta so 23. marca ob 17.00 zagorele "sveče za vlado", ki so simbolizirale nestrinjanje z nekaterimi ukrepi in potezami, ki jih je sprejela trenutna oblast.

Po zapisu na Facebook profilu strani “V Sloveniji sem doma” naj bi se dogodka udeležilo 811 oseb, 2800 pa jih je bilo zainteresiranih.

Avtor dogodka je ljudi tudi pozval, naj se na trgu ne zadržujejo, ne pogovarjajo z ostalimi, temveč zgolj prižgejo svečo, jo fotografirajo in objavijo na spletu.