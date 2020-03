Avtobiografija Woodyja Allena po protestih izšla pri drugi založbi

Po tem, ko je založba Hachette opustila načrte o objavi zaradi protestov glede njegovih domnevnih spolnih zlorab, je pravice za knjigo Apropos of Nothing pridobila newyorška založba Arcade

V ZDA je v ponedeljek, 23. marca izšla avtobiografija Woodyja Allena, ki je bila načrtovana za 7. april. Po tem, ko je založba Hachette opustila načrte o objavi zaradi protestov glede njegovih domnevnih spolnih zlorab, je pravice za knjigo Apropos of Nothing pridobila newyorška založba Arcade, ki je sporočila,da se ne bo "priklonila politično korektnim pritiskom sodobnega sveta".

V začetku meseca je založba Hachette opustila načrte za izdajo knjige 84-letnega Woodyja Allena, ki ga krivijo zlorabe hčere Dylan Farrow, avtorju pa je vrnila vse pravice. Za to se je odločila po tem, ko je Allenov sin Ronan Farrow, ki je zelo kritičen do očeta, sprožil protest zaposlenih v založbi.

Režiserja filmov, kot sta Annie Hall in Manhattan, so sicer pristojne institucije oprostile obtožb, ki jih je sprožila njegova takratna partnerka Mia Farrow. Tudi sam je zlorabo ves čas zanikal. Toda Dylan, ki je zdaj stara 34 let, trdi, da je bila zlorabljena.

Po pisanju The New York Timesa Allen v njej obravnava nekatere polemike o svojem zasebnem življenju in vedenju do žensk, vključno z očitki o zlorabi Dylan. Vključuje pa tudi postscriptum o njeni težavni poti do izdaje in kritiko založbe Hachette, ker si je premislila.

Kot je zapisala založba Arcade, gre za "odkrit in izčrpen osebni prikaz Woodyja Allena o njegovem življenju, ki sega od otroštva v Brooklynu do njegove odmevne kariere na področju filma, gledališča, televizije, tiska in stand up komedije, pa tudi za raziskovanje njegovih odnosov z družino in prijatelji".

