»Strah me je. Nočem, da se mi kaj zgodi. A novinarka ne bom nehala biti.«

IZJAVA DNEVA

"Včeraj sem napisala tvit. Da sem brezčutna do žrtev potresa, ste rekli. Trenutek objave je bil glede na grozljive okoliščine neprimeren. Zelo. Vsem prizadetim kličem - oprostite. A po objavi ste me razkosali. Kot novinarko, žensko, kot človeka. Počutim se kot predmet brez vrednosti. Zaradi štirih šaljivih besed, uperjenih proti predsedniku vlade. Kri boš scala, pofukal te bom v umazano pičko, zadušil te bom, rdeča fukara, tako te bom fukal, da ti bo umazana pička razpadla, telica. Več kot 200 sporočil, vsa pa od ljudi, ki jim je mar za žrtve včerajšnjega potresa. Vrnili ste mi s toliko nasilja, da komaj diham. Kdo od nas je zadal več bolečine? Ne vem. Strah me je. Nočem, da se mi kaj zgodi. In nočem živeti v državi, kjer se hec na račun oblasti sprevrže v taki pogrom. A novinarka ne bom nehala biti."

(Klara Širovnik, novinarka Večera, ki je na Twitterju bo potresu zapisala: "Ni bil potres. Janši je ego padel iz postelje!". Zaradi slednjega je po javnem obsojanju njenega tvita s strani članov SDS prejela številne grožnje ... )