»Če bi bil okužen s koronavirusom, ne bi čutil nič ali pa bi bilo le kot manjša gripa«

IZJAVA DNEVA

"V mojem osebnem primeru, z mojo športno preteklostjo, če bi bil okužen z virusom, ne bi imel nobenega vzroka za skrb. Ne bi čutil nič ali pa bi bilo le kot manjša gripa."

(Medtem ko so na ukaz lokalnih oblasti ustavili javno življenje v Sao Paulu in Riu de Janeiru, desničarski populistični predsednik Brazilije Jair Bolsonaro v TV nagovoru državljankam in državljanom vztraja, da gre za koronavirusno histerijo in da se morata življenje in delo nadaljevati. Brazilska vlada in centralna banka kljub temu sprejemata protikrizne ukrepe; Bolsonaro je te dni po spletu zaokrožil tudi kot meme v obliki posnetka (oglejte si ga spodaj), kako nespretno in napačno izvaja sklece. Športnik pa tak.)

Jair Bolsonaro

VWsDcYK4STw

4hd4QnMimtM

g7KPPcoZ2zg