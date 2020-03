»Enačbe širjenja okužb so podobne enačbam verižne reakcije v jedrskem reaktorju«

IZJAVA DNEVA

"Enačbe širjenja okužb so podobne enačbam verižne reakcije v jedrskem reaktorju."

"Razvoj kompleksnega epidemiološkega modela, ki upošteva krajevno in časovno odvisne interakcije med ljudmi, uvožene okužbe, lokalna žarišča, karakteristike širjenja virusa itd., je zelo zahteven in zahteva številna znanja, poleg tega pa tudi kvalitetne podatke o številu in lokaciji okuženih. Pri točkovnem modelu poskušamo vso to kompleksnost zreducirati na obnašanje ene točke, ki predstavlja celo Slovenijo."

"Kljub temu pa lahko takšni točkovni modeli relativno dobro opišejo dogajanja, če jih umerimo na podatkih. Z izjavo, da je model namenjen za "igranje", sem hotel poudariti, da od takšnih modelov ne smemo pričakovati preveč in da projekcije predstavljajo le neko grobo oceno."

(Matjaž Leskovar, fizik z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan, ki je naredil svojo napoved poteka epidemije covida-19 v Sloveniji na podlagi javno dostopnih podatkov; v intervjuju za Delo)