Ovadili ukinjeni krizni štab

Boris A. Novak, Darko Štrajn in Blaž Zgaga so vložili zahtevo za kazenski pregon neznanih storilcev v nedavno ukinjenem vladnem kriznem štabu

Komunikator ukinjenega Kriznega štaba RS Jelko Kacin

© YouTube

Boris A. Novak, Darko Štrajn in Blaž Zgaga so pri okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani vložili zahtevo za kazensko pregon neznanih storilcev v Kriznem štabu Republike Slovenije, ki ga je vlada včeraj sicer po dobrem tednu čez noč ukinila. Zapis trojice, ki se je odločila za ovadbo, spodaj objavljamo v celoti. Kazenski pregon pa zahtevajo tudi zoper anonimno osebo, ki je poobjavila žaljiv zapis na Twitterju.

AB1ZLOGi2u0

Zadeva: ZAHTEVA ZA KAZENSKI PREGON NEZNANIH STORILCEV V KRIZNEM ŠTABU REPUBLIKE SLOVENIJE

Spoštovani,

kot državljani Republike Slovenije zahtevamo uvedbo kazenskega pregona zoper neznane osebe v Kriznem štabu Republike Slovenije, ki so 14. marca 2020 na svojem uradnem Twitter računu @KrizniStabRS poobjavile čivk, poslan z anonimnega računa @authority85. V slednjem je žaljiv napad na štiri intelektualce z očitnim namenom osebne in poklicne diskreditacije, ki je posegel v našo pravico do človekovega dostojanstva ter pozival javnost na obračun. Dokaz je dostopen na tej povezavi in na mnogih drugih v medmrežju.

Kazenski pregon zahtevamo tudi zoper anonimno osebo, ki je prva objavila navedeni čivk.

Pri tem dejanju je najbolj šokantno in skrb zbujajoče dejstvo, da ga je izvedel Krizni štab Republike Slovenije, ki je bil tik pred tem ustanovljen z namenom koordiniranja vseh dejavnosti za obvladovanje naraščajoče pandemije novega koronavirusa na Slovenskem.

Krizni štab se je na samem začetku svojega delovanja oglasil s politikantskim in zastrahovalnim sporočilom, ki je vredno vsega obsojanja in zbuja bojazen, da nekateri krogi v pravkar ustoličeni vladi Republike Slovenije izkoriščajo epidemijo za demoniziranje drugače mislečih, vsiljevanje politične strahovlade ter kratenje ustavno zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin. Sprašujemo se: mar Krizni štab ni namenjen skrbi za zdravje dveh milijonov prebivalcev Slovenije? Zakaj Krizni štab izgublja čas z zasmehovanjem štirih intelektualcev? Gre za alarmantno znamenje, ki kliče po preiskavi Državnega tožilstva in najstrožjem kaznovanju storilcev.

To se je zgodilo v času uradno razglašene epidemije COVID-19 in le dan po tem, ko je vlada Republike Slovenije s sklepom (Št. 18100-9/2020, 13. marec 2020) o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih pri epidemiji COVID-19, izenačila ukrepe epidemije COVID-19 z epidemijo najbolj smrtonosnih bolezni, kot sta kuga ali virusna hemoragična mrzlica. Ti ukrepi predvidevajo karanteno, s katero se lahko omeji svobodo gibanja zdravim osebam zgolj na podlagi suma, da so bile okužene.

V tej luči je navedeno dejanje Kriznega štaba še toliko bolj zavržno, saj so nas v času epidemije ter omejevanja človekovih pravic in svoboščin javno razglasili za kužne.

V nagovoru državljank in državljanov 19. marca 2020 je predsednik vlade Janez Janša poudaril, da je »Krizni štab v bistvu vlada, razširjena s ključnimi strokovnjaki in operativci«. Gre torej za grobo zlorabo politične moči.

Kot je razvidno iz priloženega dokaznega gradiva, smo v grozečem sporočilu Kriznega štaba napadeni intelektualci (po abecednem vrstnem redu): Boris A. Novak, Darko Štrajn, Blaž Zgaga in Slavoj Žižek. Kot žrtve kaznivega dejanja izkazujemo pravni interes za vložitev pričujoče zahteve za kazenski pregon.

Menimo, da so podani znaki za storitev kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ, 1., 3. in 5. odstavek), še posebej v zvezi s tem, da je v tem obdobju Republika Slovenija že uradno razglasila epidemijo COVID-19. Iz poobjave na uradnem Twitter računu Kriznega štaba je razvidno tudi, da gre za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti zaradi »političnega ali drugega prepričanja«.

Brezpogojno zahtevamo takojšnji kazenski pregon neznanih storilcev in njihovih neposredno nadrejenih v Kriznem štabu, ki so na ta način umazali in zlorabili požrtvovalen boj mnogih sodržavljank in sodržavljanov s pandemijo zaradi svojih političnih strasti.

S spoštovanjem,

Boris A. Novak

Darko Štrajn

Blaž Zgaga

Bled, Ljubljana, Medvode

24. marca 2020