Šolo je nesmiselno podaljševati v čas počitnic

Kako bodo izobraževalne ustanove zaključile šolsko leto?

2. letnik gimnazije

Eno od področij, ki se je moralo prilagoditi novim razmeram zaradi koronavirusa, je šolstvo. Šolanje po novem poteka od doma, s pomočjo spletnih učilnic, spletnih strani, elektronske pošte, Skypa in drugih kanalov za izobraževanje na daljavo. Na ministrstvu za izobraževanje so z rezultati prvega tedna šolanja na domu zadovoljni – dobrih praks poučevanja na daljavo naj bi bilo veliko, šole poročajo o dejavnem delu učiteljev in kar največji angažiranosti, učenci in dijaki pa kljub temu, da ne morejo biti fizično v šolskih klopeh, čas doma namenjajo učenju in pripravam na zaključek izobraževanja.