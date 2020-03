Poligraf za grafe

Vladna komunikacija statističnih podatkov o epidemiji je bodisi namerno zavajajoča bodisi znak velikega neznanja

V času kriznih razmer, ko smo ljudje poklicani k žrtvovanju osebnih svoboščin za zaščito skupnosti, so ažurne in verodostojne informacije ključne za ohranjanje mirnosti. »V vsaki krizni situaciji so ključne dobre informacije. Informacije vplivajo na občutek varnosti,« pravi psihologinja dr. Mateja Štirn.