Gospodarstvo v času korone

Najglasnejši zagovorniki vitke države pripravljajo eno največjih državnih intervencij

Če bi gospodarski minister Zdravko Počivalšek vodil zdravstveni resor, bi sodeč po zadnjem svežnju pomoči gospodarstvu v Sloveniji imeli zlate respiratorje.

© Borut Krajnc

Kaj nas čaka v tem letu, je težko napovedati. Vladni urad za makroekonomske analize (UMAR) meni, da bo v naslednjih dveh mesecih slovenski BDP padel za od šest do osem odstotkov, kar je primerljivo z največjim gospodarskim prostim padom v času zadnje ekonomske krize, to je leta 2009, ko je družbeni produkt zgrmel za 7,8 odstotka in ko je bilo brezposelnih kar 120 tisoč oseb. Ekonomist Jože P. Damijan pa svari, da bi se lahko gospodarstvo skrčilo tudi do 14 odstotkov, če se država ne bo odzvala dovolj odločno.