Najprej so prišli po novinarje

Pot v fašizem je tlakovana z ustrahovanjem kritičnih glasov

Da bo vlada skrajnih desničarjev zamenjala vodstvo RTV Slovenija s strankarskimi vojščaki, je jasno. Te namere je s tvitom kakopak podprl tudi dosedanji direktor Nova24TV Aleš Hojs, zdaj minister za notranje zadeve.

Novinarka Večera Klara Širovnik je eden izmed obrazov prihodnosti tega poklica. V želji po obveščanju javnosti se ne boji spustiti na samo družbeno dno; velikega zanimanja deležne reportaže o prostitutkah, narkomanih in beguncih so ji prinesle nagrado Društva novinarjev Slovenije za najboljšo mlado novinarko. Širovnikova kljub mladosti razume, da je novinarstvo odgovorno poslanstvo služenja skupnosti in ne zgolj poklic. K temu poslanstvu sodi tudi nadziranje političnih in kapitalskih elit in opozarjanje na sistemske krivice – toda v sedanjem trenutku za oblast v Sloveniji ni večjega greha kakor izpolnjevanje tega poslanstva. Večerova novinarka je le najnovejša med namišljenimi nasprotniki Janeza Janše, ki so to občutili na svoji koži.