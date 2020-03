Vrača se Uroš Urbanija

(Začasno) je odšel Miro Petek

Uroš Urbanija

© Miha Fras

V petek je nova vlada nekoliko nepričakovano opravila prvo zamenjavo zvestega kadra. Namesto Mira Petka je na položaj vodje vladnega urada za komuniciranje postavila Uroša Urbanijo.

Petek je bil na tem položaju samo teden dni. Kaj se je zgodilo, ni jasno. Zdaj že bivši vodja vladnega urada, ki je bil imenovan na prvi nočni seji, še vedno piše tvite, ki so skladni z vladno politiko. Kdo ve, morda se mu obeta nova služba, v času prejšnje Janševe vlade je vodil direktorat za medije na ministrstvu za kulturo. Za zdaj je to špekulacija.

Uroš Urbanija je znano ime. Davno, v času prve Janševe vlade, je bil notranjepolitični urednik pri Slovenski tiskovni agenciji, prej je za Družino poročal, kaj se dogaja v Vatikanu, saj je bil v tistem času lektor za slovenski jezik na rimski univerzi La Sapienza. Leta 2012, v času druge Janševe vlade, se je zavihtel na položaj urednika MMC RTV SLO, ki je pod njegovim urednikovanjem dajal prednost desnim političnim temam in pogledom. Enako je bilo v času, ko je urednikoval na Planetu TV. Za zasluge je med drugim prejel Jurčičevo nagrado.

Političnega prepričanja Urbanija ni nikoli skrival, na eni izmed okroglih miz, ki jih je pripravil kulturni forum SDS, je dejal, da je »sicer svoboda govora v Sloveniji načelna, v javnem prostoru pa da mediji drugače mislečih ne upoštevajo oziroma da je svoboda govora zaradi deformiranosti medijev le na papirju. Novinarji pa še vedno delujejo kot družbenopolitični delavci.« Da je bil na samem začetku oddajanja tudi urednik Nova24TV, je razumljivo samo po sebi.

V zadnjem času se z novinarstvom ni ukvarjal. Vodil je turistično podjetje za trženje planšarskih koč na Veliki planini. Med drugim je oddajal Kočo Zlatica, »eno najlepših in opremljenih koč … s prečudovitim pogledam na Kamniške Alpe«. Ko so ga pri Slovenskih novicah vprašali, bilo je v času, ko je vlado že vodila Alenka Bratušek, ali res zapušča medijski svet, je odgovoril: »Nisem in ne bom pristajal na to, da bi mojo uredniško politiko krojili v vladnih pisarnah. Zadnjih sedem let dela v glavnih slovenskih medijih je bilo sicer izjemno zanimivih, pa vendar tudi napornih. Tako da so novi izzivi včasih več kot dobrodošli.«

Zdaj se torej vrača. Prihaja v vladne pisarne. Na kraj zločina. Videli bomo, kako bo poskušal krojiti uredniško politiko slovenskih medijev.