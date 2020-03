Kdo bo izpuščen iz zapora in kdo ne?

»Postranska škoda« zaradi virusa – Bavčar in Šrot na prostosti

Zaradi epidemije sta bila začasno iz zapora spuščena tudi Igor Bavčar in Boško Šrot

© Borut Krajnc

Po zgledu drugih držav, ki se spoprijemajo z epidemijo koronavirusa, je ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Lilijana Kozlovič iz SMC, odredilo izpuščanje obsojencev iz zapora, da bi se omejila možnost širjenja virusa.

Nekatere ukrepe je uprava za izvrševanje kazenskih sankcij začela izvajati, še preden so na ministrstvu spisali »interventno« zakonodajo za čas epidemije. Vsem, ki prestajajo kazen tako imenovanega vikend zapora, so dovolili ali pa jim kar zapovedali, naj se za konec tedna ne vračajo več v zapor. Gre za obsojence, ki med tednom spijo v domači postelji in hodijo v službo, za konec tedna pa gredo dvakrat prespat v katerega izmed zaporskih oddelkov s sproščenim režimom varovanja. Logika je v tem, da vikend zaporniki virusa ne bi vnesli v zapore, ko se vrnejo. V upravi so nasploh pohiteli in tudi zapornikom na oddelkih s sproščenim režimom varovanja (polodprtih in odprtih oddelkih, nekakšnih sanatorijih) sporočili, naj se ne vračajo s prostih izhodov.

No, virus je medtem že zašel tudi v zapore. Direktorji teh pa so s spremenjeno zakonodajo dobili širša pooblastila za odločanje o usodi zapornikov, kot so jih imeli doslej. Lažje jim bodo prekinili prestajanje kazni in jih (začasno) izpustili na prostost ali pa jim bodo odobrili predčasni odpust kazni. To velja za tiste, ki so dobršen del kazni že prestali.

In na podlagi česa se bodo odločali direktorji zaporov? »Predvsem bo presoja temeljila na varnostni oceni in s tem povezani nevarnosti za družbo,« pravijo na pravosodnem ministrstvu. V skladu s tem (in še preden je zakon začel veljati) so že bili predčasno izpuščeni vsi najzloglasnejši storilci kriminala belih ovratnikov, saj jih direktorji zaporov že doslej niso uvrščali med družbi nevarne in so jih nameščali v omenjene polodprte ali odprte oddelke. Doma sta tako tudi nekdanji osamosvojitelj in direktor Istrabenza Igor Bavčar ter nekdanji direktor Pivovarne Laško Boško Šrot.

V skladu z interventnim zaporskim zakonom obsojencem, ki so zdaj prejeli poziv na prestajanje kazni, do preklica nove zakonodaje ne bo treba v zapor.

V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnjujejo, da interventni zakon »še ni bil objavljen v Uradnem listu in še ni stopil v veljavo«, zato na tej podlagi doslej ni bil predčasno izpuščen noben zapornik. To ni posebna težava, saj »na posameznih lokacijah že tečejo aktivnosti pregledovanja možnih kandidatk in kandidatov za predčasni odpust in prekinitev prestajanja zaporne kazni«.

Izpraznitev oziroma delna izpraznitev zaporov za čas epidemije je smiseln ukrep. Ne samo zaradi preprečitve širjenja virusa, pač pa tudi zaradi preprečitve morebitnih nemirov, o katerih že poročajo iz zaporov po svetu, ker se obsojenci bojijo, da bodo (zaradi velike gostote ljudi na majhnem prostoru) še posebej verjetne žrtve virusa. V enem največjih zaporov v kolumbijski prestolnici Bogota so se zaporniki pred dnevi prav zato uprli in poskušali množično pobegniti. V nasilju je bilo ubitih 23 ljudi, 83 pa jih je bilo ranjenih.