Sanjski trio

Vlada je na dopisni seji, ki je potekala 20. marca, poslanca SDS Franca Breznika imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Na tem ministrstvu, ki ga vodi Aleš Hojs, bo drugi državni sekretar. Pridružil se bo nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju, ki ga je vlada imenovala že na ustanovni seji pred štirinajstimi dnevi. Na ministrstvu za notranje zadeve ti trije fantje sestavljajo »sanjsko moštvo«.

Hojs (58) in Kangler (54) sta po izjavah in funkcijah širši javnosti znana že leta, Brezniku, najmlajšemu med njimi, ima 49 let, pa doslej niso zaupali vodstvenih funkcij. Na spletni strani stranke SDS piše, da v prostem času uživa v igranju na kitaro in petju, kar smo večkrat opazili na družabnih omrežjih, kamor rad nalaga posnetke, na katerih zapoje kakšno slovensko pesem in se pri tem spremlja s kitaro …

Breznikovo vodilo je »audiatur et altera pars« (treba je prisluhniti tudi drugim), so še zapisali na spletni strani SDS, sam pa je dodal, da je bilo v prejšnji vladi »preveč soliranja in malo poslušanja«.

To je pač piar, propaganda, saj želi vsaka stranka na svojih straneh člane predstaviti v karseda lepi luči. Stvarnost je malce drugačna. Še posebej izstopa dogodek iz leta 2015. Takrat je bil Breznik edini slovenski politik na slovesnosti v Kninu ob 20. obletnici vojaške operacije Nevihta. Od slovenskih »predstavnikov« je bil tam denimo ljubiteljski zgodovinar Roman Leljak, preostali slovenski politiki pa so posnemali tiste iz drugih držav in so povabilo na sporno vojaško parado zavrnili. Pred tem so predstavniki Srbije opozorili, da bodo v udeležbi držav na paradi videli izraz »protisrbskih stališč«. V času hrvaškega osvobajanja Knina so se tam dogajali vojni zločini, več kot sto tisoč Srbov pa je takrat zapustilo Hrvaško.

Zanimivo je , da je Breznik tja odšel kot član Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), ki mu predseduje prav njegov zdajšnji nadrejeni Aleš Hojs.

Da je šlo v Kninu za ustaško proslavo, dokazuje to, da je bil vrhunec večera koncert Marka Perkovića - Thompsona, ki je nastop začel z ustaškim pozdravom »Za dom spremni«. Kamere v Kninu pa so na prireditvi med drugim posnele nacistične simbole, nacistično salutiranje, množica pa je med drugim vzklikala tudi: »Hrvati ne pijemo vina, pijemo kri četnikov iz Knina!«