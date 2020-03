»Poraja se mi primerjava s svetom po 11. septembru ali po drugi svetovni vojni«

IZJAVA DNEVA

"V tem trenutku je sicer še preuranjeno sklepati, na kaj vse bo aktualna kriza s koronavirusom vplivala, a sploh ne dvomim, da vpliv bo. Ob tem se mi nekako poraja primerjava s svetom po 11. septembru ali, še bolje, po drugi svetovni vojni. V delovanjih držav je zaznati, da se še kako zavedajo dveh frontnih linij, ena je povezana z grožnjo širitve koronavirusa in posledičnim pritiskom na zdravstveni sistem, druga s težavami delovanja gospodarstva in trga dela. Ne pomnim, kdaj bi nazadnje posamične države ali skupnosti držav, kot je Evropska unija, po svetu izpostavljale splošno skrb za posameznike in še posebej ranljive skupine, pri čemer v ozadju ni takoj ekonomskih računic."

(Dr. Bojan Musil, predstojnik oddelka za psihologijo na mariborski filozofski fakulteti, o tem, da bo svet po koronavirusu drugačen; v intervjuju za Večer)