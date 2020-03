»Več družabnih omrežij dvomim, da prinaša napredek, kar se tiče otrokovega razvoja«

IZJAVA DNEVA

"Otrokom je treba jasno povedati, da to niso počitnice in da nimajo pravic do kakšnih popustov. Časi so hujši, kot so bili, zato so pravila strožja. Zdaj imamo tudi priložnost, da naredimo vse, da otroci lahko odraščajo, in sicer tako, da sprejemajo obveznosti."

"Organizirajmo si življenje in določimo čas, ko starši delajo, otroci pa se učijo, in čas, ki je namenjen sprostitvi. Ni v redu, če se ves dan meša služba, šola in prosti čas. Če to ločimo, se bomo manj prepirali. Res pa je, da starši in otroci niso vajeni toliko časa prebiti skupaj. Morda je zato zdaj pravi čas, da odkrijejo skupne interese. Da starši skozi pogovor prisluhnejo, kaj si otroci želijo, kaj potrebujejo. Nekateri tarnajo: otroci mi težijo. Seveda, otroci vendar hočejo pozornost, na dolgi rok iščejo ljubezen. Počutijo se negotovo. Ta hip še staršem svet ni popolnoma jasen. Ko se otroci obrnejo na starše, ti včasih rečejo: nimam živcev. Pa saj jih ne potrebujte! Imate čas! Časa je dovolj, nikamor se ne mudi. To je razkošje, ki ga imamo sicer le med počitnicami."

"Strokovnjaki si niso mislili, da bodo svetovali, naj bodo otroci zaradi varnosti več na računalnikih. Jaz pa mislim, da morajo starši dati predvsem več sebe. Več pristnega odnosa. Časa imajo zdaj dovolj. Več družabnih omrežij dvomim, da prinaša napredek, kar se tiče otrokovega razvoja, verjamem pa, da nekaj dobrih pogovorov naredi spremembo v njihovem življenju."

(Marko Juhant, specialni pedagog in strokovnjak za motnje vedenja in osebnosti, ki v času karantene svetuje pristne odnose ter poglobljene pogovore med otroci in starši; v intervjuju na MMC RTV SLO)