»Ko nam začnejo milijonarji razlagati, da smo vsi v istem čolnu, nas mora resno zaskrbeti«

IZJAVA DNEVA

"Ko nam začnejo milijonarji razlagati, da smo vsi v istem čolnu, nas mora seveda resno zaskrbeti. Navadno to pomeni, da se jim zdi iz takšnih ali drugačnih razlogov varneje začasno skočiti v naš čoln. Magari s kakšne veličastne in domnevno nepotopljive ladje. Enakost, povezanost in solidarnost, ki so jih nenadoma odkrili, so času – in »skupnemu čolnu« – primerni modni dodatki."

"Virus res ne razlikuje med bogatimi in revnimi, hkrati pa v ničemer ne odpravlja teh razlik. Niti nas ne navaja k temu, da jih odpravimo. Nas pa, glede na družbeni kontekst, navaja k marsičemu drugemu."

(Alenka Zupančič, filozofinja, o tem, da virus ne dela razlik med bogatimi in revnimi; v Sobotni prilogi Dela)