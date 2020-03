»V karanteni živim že približno 40 let«

IZJAVA DNEVA

"Virusa se ne branim. Gre za zadevo, ki je skupaj z znanstveniki ne razumem. Telepatsko ga prepričujem, naj ne migrira. Naj ostane v Vnosu. Prepričujem ga, da če si je izbral mene za gostitelja, naj se širi do žrelnice, celo do sapnice, naprej pa ne. Ker naju bo, če bom umrl, zašil oba. V nosu imaš vse pogoje, da ne greš naprej, mu pravim."

"Drugače pa, tako kot vsi drugi, živim v karanteni. Le da jaz živim v karanteni že približno 40 let. Zadostim osnovnim in potrebnim pogojem, da živim, plačam položnice. Enkrat na teden grem v Ljubljano in naredim oddajo, drugače pa vse delam doma. Hodim na pohode in na njih doživljam različne stvari. V glavnem se srečujem sam s seboj."

(Sašo Hribar, radijski voditelj, imitator in avtor oddaje Radio Ga Ga, ki te dni praznuje 30 let; v intervjuju za Nedelo)