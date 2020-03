»Ne rabimo najsodobnejše puške, da pobijemo virus!«

IZJAVA DNEVA

"Več kot pet se nas ne sme družiti. Še dobro, da imam le pet prstov na roki! Upam, da so iz iste občine in da bo potres upošteval samoizolacijo, saj bo drugače oglobljen."

"Vse katastrofe, izzvane z vojnami, so si podobne. Po vsaki vojni ostanejo le tri armade: armada vdov, armada invalidov in armada sirot. Koronavirus je vaja. Glede na znane virologe je treba biti pozoren in discipliniran, nikakor pa ne prestrašen in paničen."

"Oblast pri nas uporablja vojno retoriko, da opraviči svoj nedemokratični nepotizem. Ne rabimo najsodobnejše puške, da pobijemo virus! Vlada več kot očitno izrablja in izkorišča izredno stanje za trajni prevzem države. Zgodovinske knjige to označujejo za državni udar."

(Glasbenik in filozof Jani Kovačič, ki je nedavno izdal knjigo in album Orfej iz pekla, ki prinaša njegovo interpretacijo pesmi iz taborišč med 2. svetovno vojno, ki jih je zbral, zapisal in še po vojni izvajal taboriščnik Aleksander Kulisiewicz; v intervjuju za STA)